З’їзд суддів України не обрав суддю КСУ

XVIII-ий з’їзд суддів України під час повторного таємного голосування 10 березня не зміг обрати суддю Конституційного суду за своєю квотою.

Як повідомила пресслужба Ради суддів, делегати отримали 267 бюлетенів. Із них 243 – визнали дійсними. 24 бюлетені визнані недійсними.

Кандидати, які були внесені до бюлетеня для повторного голосування: Олександр Коровайко і Олександр Прокопенко, отримали відповідно 134 і 109 голосів, чого не вистачило для обрання.

Як повідомив голова Ради суддів Богдан Моніч, тепер має бути оголошений новий конкурс, і процедуру почнуть спочатку.

Верховна Рада України на засіданні 18 лютого призначила суддею Конституційного суду Віктора Кичуна за своєю квотою. Його кандидатуру підтримав 241 народний депутат за необхідних 226.