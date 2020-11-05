Рада повернула на доопрацювання законопроєкт Зеленського про суди

Верховна Рада повернула до профільного комітету для підготовки на повторне перше читання президентський законопроект №3711, який пропонує зміни до діяльності Верховного суду та органів суддівського врядування. Рішення підтримали 239 народних депутатів.

Венеційська комісія на початку жовтня розкритикувала законопроєкт. У висновку йшлося, що нову Вищу кваліфікаційну комісію суддів необхідно сформувати за участі міжнародних експертів, щоб забезпечити доброчесність її членів.

Активісти критикували законопроєкт Зеленського, оскільки, на їхню думку, документ має надати Вищій раді правосуддя повний контроль за конкурсом до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, можливість тиснути на ВККС та впливати на суддів Верховного суду, які були переведені зі «старого» Верховного суду.

Критики законопроєкту звертають увагу, що документ ускладнює процедуру звільнення членів Вищої ради правосуддя.