Рада зменшила граничний вік перебування на військовому обліку призовників

Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку, повідомив у телеграмі народний депутат Олексій Гончаренко.



За законопроект №9281 проголосували 304 народних депутати.



Також про це повідомив народний депутат Ярослав Желізняк.



На початку травня в Міноборони заявили, що ці зміни продиктовані тим, що під час воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників до 27 років.

«По-перше, необхідність їхнього щорічного прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, у тому числі для проходження медичних оглядів, призводить до додаткових фінансових витрат, навантаження на медичних працівників та збільшення черг для проходження ВЛК. Тоді як призов на строкову військову службу під час воєнного стану не здійснюється», – пояснили в міністерстві.

Крім того, у Міноборони додали, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що значна кількість придатних до військової служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не може бути залучена до військової служби за призовом під час мобілізації.

2 травня Верховна Рада продовжила термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії ще на 90 днів: з 20 травня до 18 серпня.