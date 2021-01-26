Рада дозволила іноземним військовим брати участь у навчаннях в Україні

Верховна Рада на засіданні 26 січня дозволила іноземним військовим брати участь у навчаннях на території України.

Відповідне рішення підтримали 325 народних депутатів.

Зокрема йдеться про українсько-американські навчання «Репід Трайдент-2021» та «Сі Бриз-2021», українсько-британські навчання «Козак Мейс-2021» та «Воріер Вотчер-2021», українсько-румунські навчання «Ріверайн-2021», українсько-польські навчання «Три Мечі-2021» та «Сільвер Сейбер-2021».

На проведення багатонаціональних навчань планується витратити понад 38,5 мільйона гривень.