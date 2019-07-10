Раді залишилося розглянути менше ніж 400 поправок до Виборчого кодексу

Верховній Раді залишилося розглянути менше 400 поправок до Виборчого кодексу.

Наразі народні депутати пройшли 4210 поправок із 4586. Їхній розгляд депутати почали 6 червня. Усі поправки парламентарі відхилили.

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні в листопаді 2017 року.

За словами одного з авторів документа Олександра Черненка, проект Виборчого кодексу поєднав у собі п’ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Автори проекту наголошували, що головною новацією документа є відкриті виборчі списки.