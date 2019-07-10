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10 Липень 2019, Київ 11:43
Новини | Політика

Раді залишилося розглянути менше ніж 400 поправок до Виборчого кодексу

Наразі народні депутати пройшли 4210 поправок із 4586

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Верховній Раді залишилося розглянути менше 400 поправок до Виборчого кодексу.

Наразі народні депутати пройшли 4210 поправок із 4586. Їхній розгляд депутати почали 6 червня. Усі поправки парламентарі відхилили.

Проект Виборчого кодексу України №3112-1 Верховна Рада розглянула у першому читанні в листопаді 2017 року.

За словами одного з авторів документа Олександра Черненка, проект Виборчого кодексу поєднав у собі п’ять виборчих законодавств: про вибори президента, народних депутатів, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію та про державний реєстр виборців. Автори проекту наголошували, що головною новацією документа є відкриті виборчі списки.

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