Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Грудень 2018, Київ 12:23
Новини | Суспільство

Рада ухвалила закон про інформацію для споживачів харчових продуктів

«Цей документ покликаний уніфікувати правила надання інформації споживачам щодо продукту» – пояснювальна записка

Дивитись коментарі

Верховна Рада 6 грудня ухвалила законопроект 8450 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». За проект у другому читанні та в цілому проголосували 231 парламентар.

«Цей документ покликаний уніфікувати правила надання інформації споживачам щодо продукту. Проект закону розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень Регламенту Європейського парламенту та ради», – йдеться у пояснювальні записці законопроекту.

Закон має на меті уніфікацію правил надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів. Документ встановлює загальні положення до маркування харчових продуктів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG