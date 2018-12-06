Рада ухвалила закон про інформацію для споживачів харчових продуктів

Верховна Рада 6 грудня ухвалила законопроект 8450 «Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів». За проект у другому читанні та в цілому проголосували 231 парламентар.

«Цей документ покликаний уніфікувати правила надання інформації споживачам щодо продукту. Проект закону розроблено з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень Регламенту Європейського парламенту та ради», – йдеться у пояснювальні записці законопроекту.

Закон має на меті уніфікацію правил надання споживачам інформації стосовно харчових продуктів. Документ встановлює загальні положення до маркування харчових продуктів.