Парламент розблокував підписання закону про олігархів

Верховна Рада у вівторок не підтримала 12 проєктів постанов про скасування рішення парламенту щодо ухвалення в другому читанні та в цілому законопроєкту про деолігархізацію (№5599).

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, тепер спікер може підписати закон і відправити його на підпис президентові України.

23 вересня парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» (№5599).

Його розглядали за спеціальною процедурою і розглянули 13 поправок з поданих більш ніж тисячі.

24 вересня у Раді було зареєстровано 12 проєктів постанов, якими пропонувалося скасувати рішення про ухвалення цього закону, тим самим блокуючи можливість його підписання. Авторами 11-ти з них стали представники фракції «Європейська солідарність», а 12-го – «Опозиційної платформи – За життя».