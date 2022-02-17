Рада вирішила 21-25 лютого проводити засідання замість роботи з виборцями

Народні депутати ухвалили рішення про зміну календарного плану сесії Верховної Ради. Згідно з рішенням, 21-25 лютого працюватимуть у режимі засідань.

Раніше на цей тиждень у депутатів планувалася робота з виборцями.

Постанову про зміну календарного плану підтримали 320 народних депутатів.

На тиждень з 28 лютого по 4 березня у депутатів, згідно зі змінами, тепер передбачена робота з виборцями.

Як повідомляє пресслужба Верховної Ради, народні депутати у виступах підтримали пропозицію, яка «дасть суспільству чіткий сигнал, що парламент у ці нелегкі часи працює».