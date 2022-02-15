Депутат ОПЗЖ Абрамович заперечує, що організував чартер для вивезення родин однопартійців та партнерів

Народний депутат із фракції «Опозиційна платформа – За життя» Ігор Абрамович переконує, що не замовляв чартерний літак на 50 людей для перельоту до Відня. Раніше видання «Українська правда» з посиланням на кілька джерел, близьких до ОПЗЖ, повідомило, що «цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича».



«Я дізнався про це також із засобів масової інформації. Ви бачите, де я», – сказав Абрамович у коментарі Радіо Свобода у кулуарах парламенту.



Водночас Абрамович підтвердив, що в понеділок, 14 лютого, його не було в Україні. «Я сьогодні (15 лютого – прим. ред.) прилетів», – заявив депутат.



Раніше «Українська правда» повідомила , що українські бізнесмени та депутати залишають Україну чартерними рейсами. Лише за неділю, за даними журналістів, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків, серед яких – борти Ріната Ахметова, Бориса Колеснікова, Віктора Пінчука, Олександра Ярославського, Вадима Столара (ОПЗЖ) та інших, пише видання.



Самого Абрамовича ЗМІ пов’язують із олігархами Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком. Бізнес-зв’язки з Хомутинніком Абрамович визнає, із Фуксом – заперечує.

Улітку минулого року журналісти програми «Схеми» з’ясували , що він надав статус «приймальні народного депутата» будівлі у центрі Києва, де зареєстрована пов’язана із ним компанія «Інтер Енерджи Груп». Така практика, на думку опитаних журналістами юристів, може ускладнити гіпотетичне проведення слідчих дій в приміщенні, в разі якщо ця компанія фігуруватиме у кримінальному провадженні – адже обшук в приймальні депутата має бути погоджений генеральним прокурором.



Тоді Абрамович підтвердив, що офіс пов’язаного з ним бізнесу та його приймальня як депутата знаходяться за однією адресою, але запевнив журналістів, що це різні приміщення. І пообіцяв вказати на сайті Верховної Ради, в якому саме приміщенні за цією адресою знаходиться його приймальня. Відтоді цієї інформації на сайті парламенту так і не з’явилося.