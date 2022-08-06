Зеленський просить депутатів затвердити рішення РНБО про санкції проти Росії

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду затвердити рішення РНБО про санкції проти Росії.



Як повідомляється на сайті українського парламенту, президент вніс до Ради проєкт постанови про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 серпня «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до російської федерації».



Текст проєкту № 7640 наразі відсутній.

У червні Володимир Зеленський запровадив санкції проти президента Росії Володимира Путіна, його речника Дмитра Пєскова та низки високопосадовців російської влади. До переліку увійшли загалом 35 людей