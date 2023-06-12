ЗМІ: США можуть запропонувати розширити Радбез ООН ще шістьма країнами

Адміністрація США запропонує розширити склад Ради безпеки ООН – до шести країн можуть набути статусу постійних членів Ради безпеки, однак без права вето, повідомляє The Washington Post.

Цей захід покликаний розширити глобальне представництво у головній міжнародній організації.



За даними видання, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд веде активні переговори з дипломатами різних країн щодо можливого розширення Ради безпеки напередодні щорічного саміту світових лідерів, який пройде в Нью-Йорку восени.



На думку журналістів, пропозиція відображає наміри президента Джо Байдена та його адміністрації дати більше повноважень в ООН країнам світу, що розвиваються, і знизити невдоволення тим, що на даний момент Рада безпеки недостатньо досягла у вирішенні глобальних проблем – насамперед війни в Україні.



Директор Міжнародної кризової групи для роботи з ООН Річард Гоуен вже заявляв, що ООН вичерпала свої повноваження. «Чим більше ООН зволікає, – сказав він, – Тим більш роздробленим та конфліктним ставатиме світ».



Провести реформу Ради безпеки закликає сам генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, а також представники багатьох країн світу.



Президент США Байден на 77-й сесії Генеральної асамблеї ООН у вересні минулого року закликав надати постійне представництво у Раді безпеки країнам Африки, Латинської Америки та Карибського регіону. Після цього дипломати почали працювати над детальною пропозицією.



Після початку війни Росії в Україні як Рада безпеки, так і ООН загалом почали піддаватися все більш різкій критиці. Особливо політиків непокоїть поведінка Росії як постійного члена Радбезу. Москва неодноразово застосовувала право вето, блокуючи невигідні їй пропозиції міжнародного співтовариства. У грудні 2022 року Україна закликала позбавити Росію статусу постійного члена Ради безпеки та виключити її з ООН. Однак, за чинним статутом ООН, це неможливо зробити без згоди самої Росії.



Рада безпеки ООН була заснована у 1945 році. Відповідно до статуту ООН, рішення у Раді приймаються на основі згоди всіх країн-членів. До них входять пʼять постійних членів – США, Великобританія, Франція, Росія та Китай – і 10 непостійних.