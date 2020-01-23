Президент Радіо Свобода звернувся до голови МЗС Таджикистану через ситуацію з акредитаціями

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай вважає, що уряд Таджикистану продовжує перешкоджати роботі Таджицької служби РВЄ/РС, відомої як Радіо Озоді.

У своєму листі до міністра закордонних справ Таджикистану Сіроджиддіна Мухриддіна Флай заявив, що РВЄ/РС може розглянути альтернативні варіанти своїх дій після рішення МЗС надати шістьом співробітникам Радіо Озоді акредитації лише на шість місяців.

Тим часом, семеро журналістів Таджицької служби РВЄ/РС залишаються без акредитацій. Ще сім отримали часткові акредитації в жовтні.

«Ці часткові акредитації разом із переслідуванням колег з Озоді не демонструють щирість вашого уряду, щоб дозволити Радіо Озоді функціонувати безперешкодно», – пише Флай.

Він нагадав про міжнародні зобов’язання Таджикистану поважати незалежні медіа.

Акредитації 18 журналістів та співробітників РВЄ/РС були відкликані Міністерством закордонних справ Таджикистану або їхній термін дії завершився 1 листопада.

ОБСЄ, The Washington Post, Комітет захисту журналістів, Human Rights Watch та місцеві таджицькі організації із захисту прав медіа описали дії уряду Таджикистану як цензуру та порушення прав свободи преси.

Члени Конгресу США надіслали президенту Таджикистану Емомалі Рахмону листи з критикою через обмеження роботи Радіо Озоді й попередили, що це може вплинути на американсько-таджицькі відносини.

Законодавство Таджикистану забороняє журналістам закордонних ЗМІ працювати без акредитації.

Радіо Свобода – це служба Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (РВЄ/РС), яка є незалежною медіакорпорацією, котру фінансує Конгрес США через гранти, які надає через Американське агентство глобальних медіа (U.S. Agency for Global Media, USAGM). РВЄ/РС керується законодавством США для надання точного, об’єктивного та професійного журналістського продукту для своєї аудиторії. Американським урядовцям, включно з керівництвом USAGM, заборонено втручатися в журналістську подачу інформації РВЄ/РС.