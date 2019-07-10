Радіо Свобода очолить Джеймі Флай

Джеймі Флай призначений на посаду президента і генерального директора Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода. Він вступить на посаду 1 серпня.

«Розуміння Джеймі Флаєм геополітики, його відданість правам людини і широкі контакти у Вашингтоні і по всьому світу зробили його ідеальним кандидатом на посаду голови медіакорпорації. З його допомогою Радіо Свобода продовжить надавати високоякісний контент на всіх платформах у Східній Європі, Центральній Азії, Афганістані, Пакистані й Ірані», – заявив голова правління Агентства США з глобальних медіа Кен Вайнштейн.

Флай – фахівець у сфері зовнішньої політики. Він працював у фонді Германа Маршалла в США. Раніше Флай працював в американському Конгресі, займав різні керівні посади в Раді національної безпеки і Міністерстві оборони США.

«Для мене велика честь очолити Радіо Свобода. Його співробітники завжди перебувають на передовій і надають незалежну інформацію своїй аудиторії. Я з нетерпінням чекаю можливості приєднатися до цієї важливої місії», – наголосив Флай, коментуючи своє призначення.

Попередній президент Радіо Свобода Томас Кент залишив посаду у жовтні 2018 року після дворічної роботи.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, яка поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення) для аудиторії в 22 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної та Південної Азії 26 мовами.

Радіо Свобода – це незалежна медіакомпанія, що фінансується за рахунок гранту Конгресу США через агентство США з глобальних медіа.