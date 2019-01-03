Радіо Свобода оскаржує у Верховному суді Росії рішення про штраф

Медіакорпорація Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода звернеться до Верховного суду Росії зі скаргою на штраф за позовом міністерства юстиції країни. У грудні 2018 року апеляційну скаргу Радіо Свобода на штраф у розмірі 100 тисяч рублів відхилив Московський міський суд. Наприкінці серпня 2018 року скаргу Радіо Свобода на рішення про штраф також відхилив Тверський суд Москви. На думку цього судового органу, корпорація не надала вчасно міністерству юстиції звітність, яка «випливає з обов'язків неурядової організації, що виконує функції іноземного агента».

Виконувачка обов’язків президента корпорація Дейзі Сінделар назвала рішення Московського міського суду «черговою спробою зв'язати нашу компанію, особливо наших журналістів у Росії, по руках і ногах». «Наша робота полягає в тому, щоб повідомляти збалансовані і об’єктивні новини про події в Росії та світі. Твердження про те, що наша корпорація є агентом будь-якої держави, помилкові», – додала Сінделар.

Юристи Радіо Свобода наполягають на тому, що корпорація не могла подати документи в термін, зазначений міністерством юстиції Росії, до 15 квітня 2018 року, оскільки міністерство, попри неодноразові звернення на його адресу, не підготувало форми звітності і не роз’яснило вчасно точний порядок їхньої подачі і заповнення. Порядок звітності для «іноземних ЗМІ – іноземних агентів» набрав чинності вже після закінчення цього терміну.

Держдепартамент США та ОБСЄ вказували, що закон «про ЗМІ – іноземні агенти», який набрав чинності в грудні 2017 року, ставив перед собою політичні завдання: з усіх іноземних засобів масової інформації, які працюють в Росії, тільки ЗМІ, фінансування яких здійснюється на підставі грантів Конгресу США, отримали статус «іноземних агентів». Закони США гарантують редакційну незалежність Радіо Свобода.

Російські офіційні особи не раз стверджували, що «закон про ЗМІ – іноземні агенти» є «дзеркальної реакцією» на вимоги американського законодавства про реєстрацію телеканалу RT як «іноземного агента». При цьому Радіо Свобода позбавлене можливостей ефірного мовлення після змін, внесених до закону «Про ЗМІ» ще в 2012 році, відтоді корпорація перестала вважатися російським засобом масової інформації. У США «іноземними агентами» можуть бути визнані тільки національні (американські) компанії, а у випадку з Радіо Свобода «іноземним агентом» визнана іноземна для Росії компанія. На думку американської сторони, влада Росії використовує свій закон про «іноземних агентів», щоб перешкодити публічному висловлюванню незгоди з їхньою політикою і вільному обміну ідеями.

В опублікований міністерством юстиції список засобів масової інформації, яким присвоєно статус «іноземного агента», внесені «Голос Америки», Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода, включаючи її російську службу, російськомовний телеканал «Настоящее время», робота якого ведеться на основі співпраці між Радіо Свобода і «Голосом Америки», і ще кілька медіапроектів корпорації, розрахованих переважно на російську і російськомовну аудиторію.

Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода – некомерційна медіакорпорація, яка фінансується за рахунок грантів, що надаються Конгресом США, яка поширює інформацію на різних платформах (інтернет, радіо, телебачення, відео) для аудиторії в 20 країнах Східної та Південно-Східної Європи, Кавказу, Центральної Азії та Близького Сходу 25 мовами. Російська служба Радіо Свобода розпочала свою роботу в 1953 році.