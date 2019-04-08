Силовики затримали активіста Овчаренка за «злісну непокору» – радник Авакова

Активіста Леоніда Овчаренка, який 7 квітня в центрі Києва агітував проти одного з кандидатів у президенти, затримали за «злісну непокору» законним вимогам співробітника правоохоронних органів, заявив 8 квітня радник міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова Іван Варченко.

«Затримання відбулося за… статтею 18 Кодексу про адміністративні правопорушення, які стосуються опору співробітникам Нацполіції, тобто «злісна непокора». У поліції є завдання підійти і сказати «припиніть». Якщо громадянин не припиняє, він може бути направлений до райвідділку для складання адміністративного протоколу», – вказав Варченко.

За його словами, будь-яка інформація, яка поширюється в межах агітаційного періоду, має бути оплачувана з виборчого фонду кандидата на пост президента, а не приватними особами. «Будь-яке фінансування агітації поза держбюджетом і рахунком кандидата заборонені в межах всього виборчого процесу», – наголосив радник Авакова.

Сам затриманий 7 квітня активіст Леонід Овчаренко заявив, що відповів відмовою на «запрошення» співробітників поліції на розмову.

«Відколи це зпрошення на добровільну бесіду до відділку супроводжується тяганням тебе по асфальту півдюжиною поліціянтів, і, як бонус, безкоштовним пакуванням до бобіка? Я був думав, що таким чином людей затримують, а не запрошують», – написав Овчаренко у Facebook.

«Чому відмова від запрошення є з «злісною непокорою», а елементарний протокол про адміністративне правопорушення не може бути складений на місці, без тягань, носінь, пакувань?» – запитує активіст силовиків.

Рух «Відсіч» повідомив 7 квітня, що на майдані Незалежності поліцейські затримали їхнього активіста Леоніда Овчаренка, який роздавав там листівки. Також представники ініціативи опублікували близько 10:00 відео, як затриманого доправляють до відділка, та зауважили процесуальні порушення, які при цьому, на їхню думку, відбувалися.