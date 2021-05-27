Повідомлено про підозру раднику міністра оборони РФ через події в Криму у 2014 році – ОГП

В Офісі гепрокурора заявили, що повідомили про підозру генерал-полковнику Збройних сил Росії, який наразі обіймає посаду радника міністра оборони, за фактами «пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до вчинення державної зради, пособництва у веденні агресивної війни».

«За даними слідства, у лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ та організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-морських сил Збройних сил України – одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії. Окрім того, встановлено, що генерал-полковник ЗС РФ, погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗС України і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради – переходу на бік ворога під час збройного конфлікту», – йдеться в повідомленні.

Імені підозрюваного радника міністра оборони в ОГП не вказують. Досудове розслідування триває.

Повідомляєтья, що триває збір доказів причетності представників влади та службових осіб Збройних сил Росії «до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.