У КБ «Південне» відреагували на невдалий пуск ракети-носія Vega

У конструкторському бюро «Південне» висловились щодо ймовірних причин учорашнього невдалого пуску ракети-носія Vega, в розробці якої брали участь українські конструктори.

«Аварія сталася внаслідок некоректного підстикування бортових кабелів системи керування вектором тяги четвертого ступеня», – вказує КБ «Південне» із посиланням на інженерів компанії Arianespace, оператора пускових послуг ракети-носія.

В українському конструкторському бюро пояснили, що не мають відношення до монтажних робіт, а виготовлений блок маршового двигуна з України передається до Італії для подальшої інтеграції з «верхнім модулем доведення та орієнтації» ракети-носія.

«З 2012 року український двигун успішно відпрацював під час усіх попередніх пусків ракет-носіїв Vega. На орбіту було виведено 86 космічних апаратів для замовників з різних регіонів світу. Зараз дніпровські ракетники проводять роботи з подальшого покращення характеристик двигуна з метою розширення діапазону корисних навантажень, що виводяться», – заявили в КБ «Південне».

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У ніч на 17 листопада з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся черговий пуск ракети-носія Vega, в розробці якої брали участь українські конструктори, однак пуск був невдалим. Ракета-носій мала вивести на орбіту два супутники: один – для Європейського космічного агентства й Іспанії, другий – для Французького космічного агентства. Однак сталося відхилення від заданої траєкторії, і супутники оголошено втраченими.

Це був другий пуск ракети-носія Vega 2020 року. Попередній пуск, успішний, був у вересні. Тоді ракета вивела на орбіту 53 мікро- та наносупутники.

Ракета-носій легкого класу Vega розроблялася спільно Європейським космічним агентством та Італійським космічним агентством.

Блок маршового двигуна четвертого ступеня розробили фахівці КБ «Південне» і виготовили на заводі «Південмаш»у Дніпрі.

Уперше ракету-носій Vega було запущено 13 лютого 2012 року.