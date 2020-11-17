Пуск ракети-носія Vega, у створенні якої брали участь українські конструктори, був невдалим

О 03:52 за київським часом 17 листопада, з космодрому Куру у Французькій Гвіані відбувся черговий пуск ракети-носія Vega, в розробці якої брали участь українські конструктори, однак пуск був невдалим. Інформацію про це підтвердили в пресслужбі заводу «Південмаш».

Ракета-носій мала вивести на орбіту два супутники: один – для Європейського космічного агентства й Іспанії, другий – для Французького космічного агентства.

Однак сталося відхилення від заданої траєкторії, і супутники оголошено втраченими.

Це був другий пуск ракети-носія Vega 2020 року. Попередній пуск, успішний, був у вересні. Тоді ракета вивела на орбіту 53 мікро- та наносупутники.

Ракета-носій легкого класу Vega розроблялася спільно Європейським космічним агентством та Італійським космічним агентством.

Блок маршового двигуна четвертого ступеня розробили фахівці КБ «Південне» і виготовили на заводі «Південмаш»у Дніпрі.

Уперше ракету-носій Vega було запущено 13 лютого 2012 року.