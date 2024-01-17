Після атаки дронами війська РФ вранці завдали ракетного удару по Одещині – ОВА

Після нічної масованої дронової атаки по Одесі російські війська вранці завдали ракетного удару по Одещині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



За його словами, війська РФ вдарили ракетами «Онікс» по Одеському і Білгород-Дністровському районам.



«Ворожі ракети поцілили по сільськогосподарському та аграрному підприємствам. Зруйновано порожнє приміщення для утримання худоби та заготівлі сіна. На щастя, люди та тварини не постраждали», – написав він у телеграмі.

Російські війська у ніч на 17 січня атакували Одесу ударними дронами – троє людей поранені, із пошкодженого будинку евакуювали 130 мешканців. Була пошкоджена цивільна житлова інфраструктура.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що метою цих ударів є лише військова інфраструктура України.