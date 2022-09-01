ОВА: війська РФ з Криму завдали ракетного удару по Одещині

Російські війська з Криму завдали ракетного удару по Одещині, повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.



«Одещина. Ракетна атака ворога. Удар з території тимчасово окупованого Криму. Одну ракету «онікс» знищено силами ППО, друга влучила у відкриту місцевість. Постраждалих немає», – написав він у телеграмі.

За даними речника ОВА, постраждалих внаслідок цієї атаки немає.

Близько 3:00 та 4:00 ранку в Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

Минулого тижня війська РФ завдали ракетного удару по одному з об'єктів інфраструктури Одещини. Тоді, за даними українських військових, російська ракета повітряного базування Х-59 була випущена з літака Су-35 з напрямку Чорного моря.

Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.