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Російська авіація завдала ракетного удару по Полтавщині – ОВА

Деталі про постраждалих і руйнування зʼясовуються. Фото ілюстративне

Російська авіація завдала удару по Полтавській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

«Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування й постраждалих», – написав він у телеграмі.

7 травня російські загарбники завдали ракетного удару по місту Карлівка Полтавської області. Тоді був «приліт» в обʼєкт інфраструктури.

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, але не досягла бажаного, зокрема захоплення Києва, через запеклий опір українців.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України

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