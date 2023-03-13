Армія РФ вивела у Чорне море два ракетоносії та підводний човен – ОК «Південь»

Армія РФ вивела у Чорне море два ракетоносії, споряджені 16-ма ракетами «Калібр», та підводний човен із загальним залпом до 20 ракет, повідомляє оперативне командування «Південь».

«Станом на 11:30 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп до 20 ракет. Спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БПЛА. В Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракетами типу «Калібр», – йдеться в повідомленні.

Загроза нанесення ракетного удару надзвичайно висока, попереджають військові.

Напередодні повідомлялося, що в Чорному морі були відсутні ракетоносії.