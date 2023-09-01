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Вночі було знищено одну крилату ракету РФ, ще одна влучила у підприємство на Вінниччині – Повітряні сили

Дві ракети були запущені з акваторії Чорного моря (фото ілюстративне)

Командування Повітряних сил повідомило, що вночі 1 вересня армія РФ завдала удару крилатими ракетами «Калібр» по Україні.

«Зафіксовано пуски двох ракет з акваторії Чорного моря (район Феодосія). Одну ракету вдалось знищити, інша – влучила в одне з приватних підприємств на Вінниччині. Пошкоджено майно, приватні авто, потерпілим надається допомога», – повідомили у Повітряних силах.

Цієї ночі у Києві і низці областей оголошувалась повітряна тривога через ракетну загрозу.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, артилерії, РСЗО. Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.

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