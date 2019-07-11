За минулу добу на фронті один військовий ЗСУ загинув, 9 дістали поранення – штаб

Один український військовий загинув, семеро отримали поранення, ще двоє – бойові травми. Такі підсумки доби 10 липня наводить штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, бойовики незаконних збройних формувань напередодні 42 рази порушили режим тиші в тому числі 28 разів застосували зброю, заборонену Мінськими угодами.

Зокрема обстрілів зазнали позиції Збройних сил України поблизу Мар’їнки, Пісків, Новотроїцького, Широкиного, Попасної, Новолуганського. Як повідомляють у штабі, бойовики стріляли в тому числі з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, гранатометів, зенітних установок, протитанкових ракетних комплексів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, ще шість обстрілів зафіксовано з початку доби, додають у штабі.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників: два рази поряд Тарамчука – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри, а також гранатометів різних систем; поблизу Водяного – зі стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні три рази: неподалік Новолуганського – з міномету калібру 120 міліметри та автоматичного гранатомету; околиці Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Луганське – з міномету калібру 82 мм та великокаліберного кулемету», – йдеться в повідомленні.

Бойовики незаконних угруповань, своєю чергою, звинувачують ЗСУ в обстрілі окупованих ними територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Унаслідок бойових дій, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.

Перемир’я, про які домовлялися на засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську, порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.