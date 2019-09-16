На Львівщині стартували масштабні українсько-американські навчання Rapid Trident-2019

На Львівщині у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки стартували українсько-американські командно-штабні навчання Rapid Trident («Стрімкий тризуб-2019»).

Понад 3800 тисяч військовослужбовців із 14 країн світу протягом двох тижнів проходитимуть спільний вишкіл. У навчаннях візьмуть участь, зокрема, Україна, США, Канада, Польща, Велика Британія, Молдова та Грузія.

Вперше у Rapid Trident бере участь саме весь склад багатонаціональної української бригади, а це 10 десантна гірсько-штурмова бригада, яка водночас тренується на Яворівському полігоні у рамках спільних українсько-натівських навчаннях. Також у навчаннях беруть участь Національна гвардія, Національна поліція і прикордонники.

Rapid Trident відбувається за традиційною програмою, як і в попередні роки. Військовослужбовці за допомогою комп’ютерів і програмного забезпечення зможуть моделювати дії як своїх підрозділів, так і умовного противника. Сценарій навчання включає відпрацювання бойових дій під час водного захоплення території і звільнення населеного пункту від ворога.

«Навчання включає дві фази – відпрацювання планування і управління застосування багатонаціональної дивізії в ході відбиття збройної агресії. В української армії є все для виконання бойових завдань. Навчання Rapid Trident стане нагодою для українських бійців навчитись нового, взаємосумісництва», – каже начальник управління підгготовки оперативного командування «Захід» ЗСУ Олександр Жакун.

«Rapid Trident показує напрямок, куди рухаються сили безпеки України. Цілі, які вони ставлять, взаємосумність із Збройними силами НАТО. Ми спільно відпрацьовуватимемо свої дії», – наголосив полковник Збройних сил армії США.

Командир 10 гірсько-штурмової бригади Юрій Гуцуляк наголосив Радіо Свобода, що для нього і його побратимів дуже важливий обмін досвіду.

«Ми можемо багато чого навчитися в них, а вони – у нас, бо бригада від перших днів перебуває на Донбасі. Ми багато бачили нового – це знешкодження саморобних вибухових пристроїв, з топографії є багато нового, медицина потужна в країнах НАТО, і ці навики нам дуже знадобляться», – сказав Гуцуляк.

Rapid Trident проводять в Україні щороку з 1994 року.