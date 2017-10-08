​Підполковник Шепард: «Українська комп’ютерна система управління «Дельта» повністю сумісна з аналогами НАТО»

Київ – Цього року під час українсько-американських навчань Rapid Trident-2017 українські фахівці запустили комп’ютерну систему управління військами «Дельта», яка відповідає стандартам НАТО. У розмові з Радіо Свобода представник групи радників із питань доктрини, освіти і підготовки посольства США, підполковник Тай Шепард розповів про важливість «Дельти», а також про перспективи підрозділів «інтелектуального війська» України у контексті російської гібридної війни.

– Спершу скажу кілька слів про загальну оперативну систему «Дельта»: українська комп’ютерна система управління військами «Дельта» тепер повністю сумісна з аналогами НАТО. Я ознайомив з роботою системи міністра оборони України Степана Полторака та військових з України й країн НАТО.

Ці навчання продемонстрували, що потужність та оснащеність українського війська зростає

А взагалі, ці навчання продемонстрували, що потужність та оснащеність українського війська зростає, і для мене, як представника альянсу, це важливо. Не кожен навіть фахівець у Сполучених Штатах може збагнути, як вдалось Україні підняти зруйновану раніше і знекровлену цією війною армію. Наразі у Києві я працюю з командою військового підрозділу C4ISR Ukraine, який у вас називають аеророзвідкою, хоча завдання його бійців ширші, ніж ведення розвідки з повітря. Я сам представляю підрозділ C4ISR SME, який виконує аналогічні завдання.

​– У цьому контексті, наскільки важлива роль таких підрозділів, які часто українці називають «ботанічними військами»?

– Насправді це інтелектуальне військо, за такими підрозділами майбутнє. Я в Україні з нинішньою місією з листопада 2016 року, фактично, на моїх очах підрозділ аеророзвідки C4ISR Ukraine розвивається, створюючи надійний захист для українських військовослужбовців і прикордонників.

Ми інтегрували пристрої, чи то системи, управління інформацією та оперативного сповіщення Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО

Завдяки праці українських військових та їхніх колег із альянсу ми зробили велику справу: ми інтегрували пристрої, чи то системи, управління інформацією та оперативного сповіщення Збройних сил України відповідно до стандартів НАТО. Додам: я виконував завдання в Афганістані та Іраку і добре знаю, наскільки важливо, щоб в Україні розвивались військова наука, технології, інформаційні системи та інтелектуальний рівень бійців.

– Як ви відчуваєте, вам легко чи складно працювати в Україні?

Мені подобається працювати в Україні, в її Збройних силах працюють розумні, натхненні, вмотивовані люди

– Мені подобається працювати в Україні, в її Збройних силах працюють розумні, натхненні, вмотивовані люди. Але ще раз повторю: дуже важливо, щоб українське військо розвивалось інтелектуально і технологічно. Мене тішить, що американські технології допомагають українцям і що наразі українці та американці обмінюються оперативною інформацією і співпрацюють у безпековій сфері.

– До речі, в українській мові не завжди можна знайти аналог певним термінам до технологій НАТО, які тепер доступні українцям…

– Українські військові спеціалісти «українізують» комп’ютерні коди і технології, це спростить управління системами оперативного зв’язку і технікою. До речі, українські «перекладачі» роблять свою справу чи не швидше, ніж їхні колеги з НАТО.

– Пане підполковнику, а чи ви знали, що діється в Україні, коли сюди їхали?

– Звісно, перед тим, як сюди їхати, я дещо читав про історію України, яка мене вразила, знайшов матеріали і про українську культуру.

А потім дізнався про інші сторінки української історії, наприклад, про Революцію гідності. До речі, про те, що проект аеророзвідки ​ започаткували її учасники, я з’ясував трохи пізніше. Тепер пишаюся, що моїми українськими побратимами є майданівці. Мене це надихає, я своїм колегам в американському офісі розповідаю про Україну та про людей, з ким тут стикаюсь.

Додам, що я багато дізнався про реформи сектору оборони і безпеки України, це важливий компонент її оновлення і розвитку. Звісно, по роботі щодня маю зведення про ситуацію у зоні АТО, розумію, наскільки це складний конфлікт.

– Яка ваша оцінка як військового фахівця: як довго може тривати російська гібридна війна проти України?

Українське суспільство має такий характер, що не дозволяє себе кривдити власній владі, люди на Майдан виходять боронити свої права

– Подивімось на історію України: українці здавна боронять свою землю, що на неї зазіхають то росіяни, то поляки і так далі. Крім того, українське суспільство має такий характер, що не дозволяє себе кривдити власній владі, люди на Майдан виходять боронити свої права. Зараз країна визначила напрямок, куди вона воліє рухатись і розвиватись, мені здається, це дуже важливо. На сьогодні для українців головне – захистити країну від зовнішнього ворога, наростити сектор оборони і безпеки. З іншого боку, треба реформувати країну зсередини, підняти економіку і зробити людей щасливими, щоб вони жили і працювали у гідних умовах.