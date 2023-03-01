У Франції арештували віллу, власність якої приписують російському олігарху Рашнікову – Le Monde

Французька прокуратура арештувала віллу, яка, ймовірно, належить власнику Магнітогорського металургійного комбінату Віктору Рашнікову. Вартість будівлі на престижному курорті Кап Ферра на Лазуровому узбережжі становить близько 23 мільйони євро. Про це повідомляє газета Le Monde.

Якщо правоохоронцям вдасться довести,що вілла належить Рашнікову, він стане першим із російських мільярдерів під санкціями ЄС, чию нерухомість конфіскували.

Як повідомляє Le Monde, вілла була зареєстрована на швейцарську компанію, що належить панамській фірмі. Незабаром після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було оголошено про її продаж. Французька податкова розвідка відстежила складний ланцюжок угод щодо продажу, і дійшла висновку, що він веде до підставної особи, пов’язаної з Рашниковим.

Віктора Рашнікова внесли до списку санкцій Євросоюзу 15 березня 2022 року. Тоді вже було заморожено його французькі активи, у тому числі три об’єкти нерухомості. Однак вілла в Кап Ферра не була заявлена як власність Рашнікова і не потрапляла в поле зору фінансової поліції.

Підрозділ прокуратури боротьби з організованою злочинністю домігся арешту вілли до закінчення судового процесу.

Le Monde уточнює, що це не єдина справа щодо активів росіян, які потрапили під санкції.

Наразі французькі правоохоронці порушили щонайменше 17 справ щодо російських бізнесменів, яких підозрюють у спробах уникннення санкцій та у відмиванні грошей. Чотири з них було відкрито вже після початку 2023 року.

Віктор Рашніков – голова ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату. Один із найбагатших людей Росії. Forbes оцінює його статки у 6,6 мільярдів доларів.