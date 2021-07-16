Разумков підтвердив, що Рада наступного тижня може зібратися на позачергове засідання

Український парламент може зібратися на позачергове засідання наступного тижня, повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Чекаємо у понеділок на лист із проханням провести позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть розглянуті постанови, що надійшли до парламенту, заблокувавши мені підписання законів. І я не зможу направити їх на підпис президенту», – сказав Разумков.

За його словами, потребують розгляду проєкти постанов щодо скасування рішень Верховної Ради про ухвалення законів в частині судової реформи (реєстр. №3711-д, 5068, 5069) та трансформації державного концерну «Укроборонпром» (реєстр. №3822).

«Позачергове засідання буде присвячено питанням, пов’язаним із відхиленням або підтриманням цих документів», – додав спікер.

Водночас фракція «Європейська солідарність» сьогодні повідомила, що збирає підписи за проведення позачергового засідання парламенту для голосування за проєкт постанови щодо утворення тимчасової слідчої комісії у справі про зрив спецоперації із затримання «вагнерівців». Про це на брифінгу заявив п’ятий президент України, лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко.

Офіційно п’ята сесія Верховної Ради IX скликання звершується 23 липня. За даними голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, упродовж п’ятої сесії парламент розглянув майже 700 законопроєктів, з яких 170 Рада ухвалила в цілому та 110 – за основу.