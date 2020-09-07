Разумков розповів про своє ставлення до легалізації проституції, наркотиків та зброї

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «Українським новинам» висловився проти легалізації легких наркотиків, зокрема марихуани.

«Не підтримую цю ідею. Я сам ніколи не вживав і, якщо ми говоримо про медичні цілі, то у нас дуже часто під красивою вивіскою з'являються погані ідеї. Тому не підтримую», – розповів Разумков.

У відповідь про ставлення до легалізації короткоствольної зброї Разумков висловив невпевненість, що суспільство до цього готове.

Так само, на його думку, суспільство не готове до легалізації проституції.

«Вважаю, що це не для українських реалій. Не думаю, що ментально, релігійно та історично українське суспільство буде готове до легалізації цієї сфери послуг», – зазначив Разумков.