В окупованому Севастополі 23 і 24 січня оголосили вихідними через проблеми з подачею води

Підконтрольний Росії голова Севастополя в окупованому Криму Михайло Развожаєв оголосив вихідними днями 23 і 24 січня через проблеми з подачею води, що виникли після негоди 19 січня.

22 січня він оголосив «скорочений робочий день».

За словами Развожаєва, 24 січня о 20:00 подача води у місті має відновитися.

Перебої з постачанням водопровідної води в Севастополі почалися 19 січня. За одну ніч у місті й околицях випала третина місячної норми опадів, що призвело до потужної повені. Ситуацію погіршило швидке танення снігів у Кримських горах через різке потепління.

Через негоду забруднилися гідровузли, що живлять місто. Триває їх очищення, тому місцевим жителям вимикають воду.