«Реал» звільнив свого тренера після розгромної поразки від «Барселони»

Мадридський «Реал» звільнив Юлена Лопетегі з посади головного тренера.

Згідно з повідомленням на сайті команди, рада директорів клубу вважає поточні результати «Реала» невідповідними якості футболістів, серед яких одразу восьмеро претендують на «Золотий м’яч» – найвищу індивідуальну нагороду у футболі.

Виконувачем обов’язків головного тренера стане Сантьяго Соларі.

Після 10 турів чемпіонату Іспанії з футболу «Реал» посідає 10 місце з 14 очками. 28 жовтня команда програла своєму принциповому супернику «Барселоні» з рахунком 5:1.

Екс-тренер збірної Іспанії Лопетегі очолив «Реал» влітку 2018 року. Він змінив на цій посаді Зінедіна Зідана, який за два з половиною роки по одному разу виграв чемпіонат та суперкубок Іспанії, по два рази Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу, ще тричі – Лігу чемпіонів.