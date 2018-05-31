Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
31 Травень 2018, Київ 16:07
Новини | Події

Футбол: Зідан пішов у відставку з посади головного тренера «Реал Мадрида»

Асистент тренера «Реал Мадрида» Зінедін Зідан (ліворуч) під час фіналу Ліги чемпіонів 2014 року

Зінедін Зідан пішов у відставку з посади головного тренера іспанського «Реал Мадрида». Про це він повідомив під час прес-конференції.

«Я ухвалив рішення не продовжувати тренувати «Реал Мадрид» наступного року. Це правильний момент для кожного. Це може здаватися трохи дивним, але це потрібно було зробити заради добра кожного: гравців, клубу й мене самого», – заявив Зідан.

Француз очолив «Реал» у січні 2016-го. За два з половиною роки на чолі команди він по одному разу вигравав чемпіонат та суперкубок Іспанії, по два рази Суперкубок УЄФА та Клубний чемпіонат світу, ще тричі – Лігу чемпіонів. Був визнаний найкращим тренером 2017 року за версією ФІФА.

До «Реала» француз очолював лише молодіжну команду мадридського клубу.

Останній матч на тренерському містку «Реала» Зідан провів у Києві 26 травня. Його команда обіграла англійський «Ліверпуль» у фіналі Ліги чемпіонів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG