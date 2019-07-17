Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 Липень 2019, Київ 00:01
Новини | Спорт

Клуб українця Реброва вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Ребров став головним тренером «Ференцвароша» у 2018 році

Дивитись коментарі

Угорський «Ференцварош» під керівництвом українця Сергія Реброва вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Чемпіони Угорщини 17 липня здолали на виїзді болгарський «Лудогорець» – 2:3. Один із голів за «Ференцварош» забив українець Ігор Харатін. Перший матч між командами закінчився з рахунком 2:1 на користь угорців.

У другому раунді кваліфікації «Ференцварош» зустрінеться з мальтійською «Валлеттою».

Ребров став головним тренером «Ференцвароша» у 2018 році. У свій перший сезон в Угорщині він здобув титул чемпіона країни.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG