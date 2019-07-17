Клуб українця Реброва вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Угорський «Ференцварош» під керівництвом українця Сергія Реброва вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів.

Чемпіони Угорщини 17 липня здолали на виїзді болгарський «Лудогорець» – 2:3. Один із голів за «Ференцварош» забив українець Ігор Харатін. Перший матч між командами закінчився з рахунком 2:1 на користь угорців.

У другому раунді кваліфікації «Ференцварош» зустрінеться з мальтійською «Валлеттою».

Ребров став головним тренером «Ференцвароша» у 2018 році. У свій перший сезон в Угорщині він здобув титул чемпіона країни.