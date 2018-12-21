Умовний термін отримала мешканка Краматорська за організацію «референдуму» навесні 2014 року

П’ять років ув’язнення із відтермінуванням вироку на три роки отримала 61-річна мешканка Краматорська Наталя Кравченко – Краматорський міський суд визнав її винною в організації так званого референдуму в травні 2014 року.

Як раніше повідомляв проект Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії, Наталія Кравченко з самого початку не визнавала себе винною в організації так званого «референдуму» про приєднання до так званої «Донецької народної республіки» і на відміну від інших обвинувачених не йшла на угоду зі слідством.

Обвинувачення спиралося на кілька доказів – на покази свідків, які на суді заявляли, що Наталя Кравченко була схожа на голову так званої комісії, на збіги анкетних даних обвинуваченої із списком так званої комісії та на листування між нею та одним з ватажків проросійських сепаратистів – Денисом Пушиліним.

«Я подавала клопотання, щоб покази свідків не брали до уваги, оскільки перед судом вони не мали мене бачити. А вони сиділи в коридорі і їм мене показували», – заявила Наталя Кравченко Радіо Донбас.Реалії після оголошення вироку. Чи подавати апеляцію, вона буде вирішувати пізніше зі своїм адвокатом.

Раніше в інтерв’ю Кравченко також повідомляла, що її могли переплутати із повною тезкою, про існування якої жінка знає вже кілька років. Проте на суді вона про це не заявляла, оскільки не знає цю тезку особисто.

Досудове слідство по її справі тривало з листопада 2017 року, у суд справу передали лише в квітні 2018-го. Протягом досудового слідства кримінальне провадження також відкривали проти її сина, Дениса Кравченка. Його підозрювали в розповсюджені наркотиків. Втім пізніше це провадження закрили через відсутність доказів.