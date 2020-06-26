Палата представників США ухвалила законопроєкт про реформу поліції

Палата представників США 25 червня ухвалила запропонований демократами законопроєкт, який передбачає реформу поліції в Сполучених Штатах. Документ був ухвалений більшістю голосів (у Палаті представників мають більшість демократи – ред.) – 236 голосів, проти висловилися – 181.

Тепер законопроєкт скеровується у Сенат, контрольований респубілканцями, які, найімовірніше, не схвалять документ, про що заявив лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл.

Раніше цього тижня демократи заблокували в Сенаті схожий законопроєкт, запропонований республіканцями.

Суперечки демократів і республіканців ставлять під сумнів, чи зможе Конгрес домовитися про реформу поліції на тлі акцій протесту, які почалися відразу після смерті Джорджа Флойда 25 травня.

І законопроєкт Палати представників, і законопроєкт Сенату передбачають створення національної бази даних про інциденти із застосуванням сили правоохоронцями, проведення обшуків без ордера, застосування вогнепальної зброї, нагрудні відеореєстратори, а також проведення тренінгів з деескалації ситуації при конфлікті з підозрюваними. Водночас республіканці виступають проти деяких положень законопроєкту від демократами, які вважають загрозливими для авторитету і впливу роботи правоохоронців.​

Днями президент США Дональд Трамп підписав указ про реформу поліції, який передбачає надання більших коштів на поліпшення навчання поліції щодо застосування сили і створення загальнодержавної федеральної бази даних для відстежування неправильної поведінки працівників поліції.

Тим часом більшість реформ, незалежно від рішень у Вашингтоні, мають здійснити на місцевому рівні. Кілька штатів і міст уже внесли зміни в діяльність своїх органів поліції чи перебувають у процесі здійснення таких змін.

Усе це спричинили масові протести по всіх США і деінде у світі проти надмірного насильства з боку поліції після того, як 25 травня в місті Міннеаполісі у штаті Міннесота загинув афроамериканець Джордж Флойд унаслідок застосування працівником поліції утримання тиском ноги на шию.