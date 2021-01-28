Зеленський доручив винести на розгляд РНБО питання реформування «Укроборонпрому» – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони України Олексію Данілову винести на розгляд органу питання реформування ДК «Укроборонпром». Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Маємо структурно перебудувати державний оборонно-промисловий комплекс. Необхідно запровадити сучасну модель корпоративного управління на підприємствах «Укроборонпрому», – заявив Зеленський.

В Офісі президента додали, що генеральний директор «Укроборонпрому» Юрій Гусєв презентував дорожню карту реформування «Укроборонпрому» та доповів про перші результати підготовки до трансформації концерну в сучасні холдинги з ефективною системою корпоративного управління.

Зеленський також підтримав пропозицію про збільшення частки підприємств «Укроборонпрому» у державному оборонному замовленні під час погодження та затвердження цього документа на 2021 рік, розповіли в ОПУ.

3 грудня 2020-го Юрій Гусєв повідомив, що у 2021 році концерн «Укроборонпром» буде ліквідовано. Він висловився за концепцію трансформації «Укроборонпрому» у два холдинги – «Оборонні системи України» та «Аерокосмічні системи».