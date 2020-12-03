«Укроборонпром» планують ліквідувати наступного року – новий голова держконцерну

Новий генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв повідомив на брифінгу у Києві, що наступного року концерн буде ліквідовано.

«Планується, що у 2021 році «Укроборонпром» припинить своє існування... Моя пропозиція, щоб «дорожню карту» трансформації «Укроборонпрому» розглянула РНБО на засіданні, за результатами якого чітко затвердити етапи, очікувані результати та відповідальних за той чи інший етап», – сказав Гусєв.

Юрій Гусєв заявив, що саме президент України Володимир Зеленський підтримав його пропозицію провести окреме засідання РНБО, присвячене трансформації «Укроборонпрому» та оборонно-промислового комплексу загалом.

Він висловився за концепцію трансформації «Укроборонпрому» у два холдинги – «Оборонні системи України» та «Аерокосмічні системи».

Гендиректор держконцерну повідомив, що поки не готовий коментувати кадрові рішення в «Укроборонпромі».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський призначив колишнього голову Херсонської обласної державної адміністрації Юрія Гусєва директором державного концерну «Укроборонпром».

Юрій Гусєв обіймав посаду голови Херсонської обладміністрації з 13 липня 2019 року, а 2 грудня 2020 року уряд погодив проєкт указу президента про його звільнення у зв’язку з переходом на іншу роботу.

«Укроборонпром» із 30 серпня 2019 року до 6 жовтня 2020 року очолював ексміністр економічного розвитку України Айварас Абромавичус. Після його звільнення виконувачем обов’язків гендиректора держконцерну став Ігор Фоменко, який обіймає посаду заступника гендиректора з виробництва «Укроборонпрому».