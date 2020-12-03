Уруський розповів про завдання перед Гусєвим, який став головою «Укроборонпрому»

Віцепрем’єр-міністр України, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що в перебігу попередніх зустрічей із Юрієм Гусєвим, який відсьогодні став гендиректором державного концерну «Укроборонпром», обговорював із ним завдання, які стоять перед оборонною промисловістю.

«Ми з паном Юрієм відносно давно знайомі. За час поки я став на свою посаду, а він – губернатором, декілька раз перетиналися. Ми мали можливість обговорити і перспективи взаємодії. Тому що насправді ми повинні рухатися в одному напрямку, в одному контексті. Таке розуміння є. Завдання одне. Що ми здійснюємо реформу оборонної промисловості, те, що стосується державного сектору. Дехто інколи забуває. Зараз мова йде, ми, концентруючись на оборонпромі, говоримо про державну частину – у нас понад 50% оборонної промисловості знаходиться в приватному секторі», – заявив Уруський.

Віцепрем’єр вважає, що нині час переходити до активної фази реформи ОПК.

«Я вважаю, що її (реформу – ред.) вже можна починати. Закон нам, звичайно, буде помічним (ухвалений ВР 17 липня законопроєкт «Про оборонні закупівлі» – ред.), він нам необхідний, тому що у ньому прописано дуже багато хороших речей саме до самого процесу, але процес можемо запускати і зараз, нас нічого не обмежує», – сказав Уруський.

Повністю Суботнє інтерв’ю з віцепрем’єр-міністром України, міністром з питань стратегічних галузей промисловості Олегом Уруським читайте на сайті Радіо Свобода та дивіться на YouTube-сторінці Радіо Свобода 5 грудня.