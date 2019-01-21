Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
21 Січень 2019, Київ 15:08
Новини | Суспільство

Реквієм за захисниками Донецького аеропорту прозвучав на львівському летовищі

В аеропорту Львова зіграв зведений оркестр із 80 військових музикантів

Дивитись коментарі

Концерт-реквієм, присвячений українським захисникам Донецького аеропорту, 21 січня звучав у Львові на Міжнародному летовищі імені Данила Галицького.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зведений оркестр із 80 військових музикантів із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, Національної гвардії України та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного протягом тижня проводив репетиції.

«Ми присвячуємо концерт-реквієм оборонцям аеропорту. Виконуємо музичні твори сидячи, без головних уборів», – каже начальник військового оркестру Національної академії сухопутних військ підполковник Богдан Катриняк.

Військовий оркестр виконав композицію «Шана» Миколи Рябоконя, уривок «Симфонії №7» Людвіга ван Бетховена, «Адажіо» Томазо Альбіоні, уривок популярної італійської п’єси «Il Silenzio», музичну композицію «Моя місія» Енніо Морікконе.

«Ми не вперше разом виступаємо. Обирали більш класичну музику, вкладаючи у гру свою душу», – заявив військовий музикант Тарас Білицький.

Концерт-реквієм у Львові пройшов у рамках всеукраїнської акції, щоб вшанувати українських «кіборгів», які обороняли Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва.

Аеропорт. Як це було – відео
Embed
Аеропорт. Як це було – відео

No media source currently available

0:00 0:04:33 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. За даними Генштабу, за цей час загинув 101 військовий, 440 були поранені, дев'ятеро зникли безвісти.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG