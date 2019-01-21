Реквієм за захисниками Донецького аеропорту прозвучав на львівському летовищі

Концерт-реквієм, присвячений українським захисникам Донецького аеропорту, 21 січня звучав у Львові на Міжнародному летовищі імені Данила Галицького.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, зведений оркестр із 80 військових музикантів із 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, Національної гвардії України та Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного протягом тижня проводив репетиції.

«Ми присвячуємо концерт-реквієм оборонцям аеропорту. Виконуємо музичні твори сидячи, без головних уборів», – каже начальник військового оркестру Національної академії сухопутних військ підполковник Богдан Катриняк.

Військовий оркестр виконав композицію «Шана» Миколи Рябоконя, уривок «Симфонії №7» Людвіга ван Бетховена, «Адажіо» Томазо Альбіоні, уривок популярної італійської п’єси «Il Silenzio», музичну композицію «Моя місія» Енніо Морікконе.

«Ми не вперше разом виступаємо. Обирали більш класичну музику, вкладаючи у гру свою душу», – заявив військовий музикант Тарас Білицький.

Концерт-реквієм у Львові пройшов у рамках всеукраїнської акції, щоб вшанувати українських «кіборгів», які обороняли Міжнародний аеропорт «Донецьк» імені Сергія Прокоф’єва.

Оборона ДАП тривала 242 дні, з 26 травня 2014 року до 20 січня 2015 року. За даними Генштабу, за цей час загинув 101 військовий, 440 були поранені, дев'ятеро зникли безвісти.