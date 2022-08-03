Майже 700 підприємств змінили свою локацію через війну – Мінекономіки

У Міністерстві економіки повідомили, що від старту програми релокації 692 компанії переїхали на нове місце, з них 484 почали працювати.

«Найбільша частка компаній (24,6%) переїжджає із регіонів активних бойових дій до Львівської області. Також бізнес переміщується до Закарпатської (16,1%), Чернівецької (11,4%), Тернопільської (7,6%), Дніпропетровської (7,4%) та Івано-Франківської (7,3%) областей. Серед релокованих підприємств, які вже відновили свою діяльність, найбільшу частку складають компанії оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (39% від загальної кількості), переробної промисловості (33%), інформації та телекомунікацій (6%), професійної, наукової та технічної діяльності (5%)», – йдеться в повідомленні.

За даними Мінекономіки, загалом українські підприємці подали 1769 заявок на переміщення виробничих потужностей через платформу цифрової взаємодії.

До участі у програмі релокації можуть долучитися будь-які компанії, що перебувають у зонах активних бойових дій. Програма релокації в Україні була започаткована через російське вторгнення для захисту промислових потужностей підприємств всіх форм власності.