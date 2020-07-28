На аукціоні Sotheby’s автопортрет Рембрандта продали за 14,5 млн фунтів

Автопортрет Рембрандта продали на аукціоні Sotheby’s у Лондоні за 14,5 мільйона фунтів стерлінгів (18 мільйонів 700 тисяч доларів). Це рекордна вартість за полотно голландського художника.

Попередня оціночна вартість лота становила від 12 до 16 мільйонів фунтів (15-20 мільйонів доларів). За нього боролися шість колекціонерів.

Рембрандт написав картину у 1632 році. Тоді художнику було 26 років. Це один з трьох автопортретів, що знаходяться в приватній колекції.

Попередній рекорд на аукціоні за автопортрет кисті Рембрандта був встановлений у 2003 році. Тоді картина пішла з молотка майже за 7 мільйонів фунтів.