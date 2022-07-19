Одна людина загинула, ще одну шпиталізували через вибух і пожежу в порту Рені – ДСНС

Одна людина загинула, ще одну шпиталізували у тяжкому стані внаслідок вибуху і пожежі в морському порту Рені на Одещині ввечері 19 липня, повідомили в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у регіоні.

«О 21:23 надійшло повідомлення про розгерметизацію цистерни автомобільного бензовозу (вибух) на території морського торговельного порту в Рені Ізмаїльського району… По прибуттю на місце виклику встановлено загорання трьох автоцистерн із паливно-мастильними матеріалами. О 22:00 пожежа локалізована і о 22:48 ліквідована на площі 600 м.кв. На місці пожежі біля згорілої автоцистерни виявлено тіло загиблого чоловіка. Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту гр-н 1978 р.н., якого каретою ШМД у важкому стані, з 95% опіками тіла, госпіталізовано в реанімаційне відділення до Ренійської лікарні», – повідомили у службі.

У ДСНС не уточнили, що стало причиною вибуху. У рятувальних роботах брали участь 25 рятувальників і п’ять одиниць техніки, додали в службі.