Револьвер, з якого міг застрелитися художник Ван Гог, продадуть на аукціоні

Зброю, з якої, як вважається, застрелився відомий голландський художник Вінсент Ван Гог, продадуть на аукціоні. Як повідомили 2 квітня в Auction Art у Парижі, револьвер як «найвідоміша зброя в історії мистецтва» має піти з молотка 19 червня.

За даними представників аукціону, ціну 7-міліметрового револьвера Lefaucheux (Лефоше) оцінюють в орієнтовно 60 тисяч євро. Зброю в 1965 році виявив фермер на полі, де, як вважається, Ван Гог смертельно себе поранив у 1890 році.

Деякі дослідники стверджують, що смертельний постріл, можливо, зробили випадково двоє місцевих хлопчиків, що гралися зі зброєю в полі. Інші припускають, що Ван Гога вбили.

Пістолет, який художник позичив у власника готелю, де він зупинявся, раніше експонувався в музеї Ван Гога в Амстердамі. Перед смертю художник в 1888 році відрізав собі вухо, а потім запропонував його жінці в борделі на півдні Франції.

В останні дні життя Ван Гог написав деякі з найдорожчих своїх робіт, зокрема «Портрет доктора Гаше». Цю картину продали в 1990 році за рекордні 82,5 мільйона доларів.