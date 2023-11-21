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Люди зібралися в центрі Києва, щоб згадати початок Революції Гідності (фото)

21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи. Від цієї дати беруть початок дві українські революції – Помаранчева (2004 року) та Революція гідності (2013 року).

Ввечері на майдані Незалежності зібралася невелика кількість людей, щоб згадати, як розпочиналася Революція Гідності, серед них був співак і громадський діяч Святослав Вакарчук, один із голосів обох Майданів.

Попри холодну погоду, кияни несли квіти й запалювали лампадки на Алеї Героїв Небесної Сотні та біля Хреста Пам‘яті Небесної Сотні. На Алеї Героїв Небесної Сотні юні представники «Пласту» читали молитву

Багато з тих, хто брали участь у подіях десятирічної давнини, зараз перебувають у лавах ЗСУ на війні, яку Росія розвʼязала проти України.

Революція у прямому ефірі: стрімери Радіо Свобода про переломні моменти Майдану 10 років по тому
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Революція у прямому ефірі: стрімери Радіо Свобода про переломні моменти Майдану 10 років по тому

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