Євромайдан, Революція гідності: що означають ці події для українців через 10 років

- 10 років тому – надвечір 21 листопада 2013 року – розпочався Євромайдан.
- Люди вийшли на київський Майдан незалежності, виказуючи незгоду із зміною курсу країни: рішення влади Януковича призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацією з ЄС.
- Згодом Євромайдан переріс в Революцію гідності.
- Після втечі Януковича Росія окупувала Крим, згодом спровокувала бойові дії на Донбасі...
- 24 лютого 2022 року Кремль розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну.
- Що означає Революція гідності для Українців зараз? І чому вона так налякала Путіна?
Ведуча Власта Лазур з командою Радіо Свобода стрімить з Майдану незалежності.
Гості стріму – Віталій Портников та Володимир В’ятрович. Аналіз подій: тодішніх і теперішніх, спогади учасників.
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