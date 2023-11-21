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Політика

Євромайдан, Революція гідності: що означають ці події для українців через 10 років

Стрімери Радіо Свобода вели цілодобові ефіри із центра Києва, які увійшли в історію як Революція гідності
Стрімери Радіо Свобода вели цілодобові ефіри із центра Києва, які увійшли в історію як Революція гідності
  • 10 років тому – надвечір 21 листопада 2013 року – розпочався Євромайдан.
  • Люди вийшли на київський Майдан незалежності, виказуючи незгоду із зміною курсу країни: рішення влади Януковича призупинити підготовку до підписання угоди про асоціацією з ЄС.
  • Згодом Євромайдан переріс в Революцію гідності.
  • Після втечі Януковича Росія окупувала Крим, згодом спровокувала бойові дії на Донбасі...
  • 24 лютого 2022 року Кремль розпочав широкомасштабне вторгнення в Україну.
  • Що означає Революція гідності для Українців зараз? І чому вона так налякала Путіна?

Ведуча Власта Лазур з командою Радіо Свобода стрімить з Майдану незалежності.

Гості стріму – Віталій Портников та Володимир В’ятрович. Аналіз подій: тодішніх і теперішніх, спогади учасників.

Дивіться відзняту Радіо Свобода хроніку Майдану тут

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