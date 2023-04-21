Резніков підписав меморандум про співпрацю з міністром оборони Естонії

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив про підписання меморандуму про співпрацю з естонським колегою Ханно Певкуром – про це він заявив під час зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 квітня.

За словами міністра, сторони поглиблюють співпрацю на основі цілей миру та безпеки для обох країн і «всього континенту».

«Естонія була вірним союзником України з початку російського вторгнення. Я дякую народу Естонії та великому другу України Ханно Певкуру за видатний внесок у зміцнення нашої оборони та підтримку європейського та євроатлантичного погляду України», – написав Резніков у своєму твітері.

Певкур прокоментував підписання документу, написавши, що він означає «більше допомоги та співпраці кращої якості».

«Ми будемо підтримувати Україну, щоб відновити мир і безпеку», – заявив міністр оборони Естонії.

Зустріч Контактної групи з оборони України триває в Німеччині, на військово-повітряній базі «Рамштайн» 21 квітня.