Баку і Москва заявили про «врегулювання наслідків» авіакатастрофи літака «Азербайджанських авіаліній»

Міністерства закордонних справ Азербайджану і Росії 15 квітня опублікували спільну заяву у зв’язку з катастрофою пасажирського літака авіакомпанії «Азербайджанські авіалінії» (AZAL) 25 грудня 2024 року.

У заяві сказано, що «сторони дійшли належного врегулювання наслідків, включаючи питання виплати компенсацій». Інші деталі, зокрема суми компенсацій, не наводяться.

Літак Embraer-190 летів із Баку до Грозного, але зазнав пошкодження у повітрі над територією Росії. Лайнеру вдалося пролетіти над Каспійським морем і долетіти до Актау в Казахстані, де він розбився при заході на посадку. Внаслідок авіакатастрофи загинули 38 людей, вижили – 29.

Наступного дня після аварії літака Reuters і Euronews із посиланням на джерела в Азербайджані писали, що причиною аварії стала ракета, випущена російською системою ППО, а пілотам не дозволили приземлитися в жодному з російських аеропортів, незважаючи на прохання пілотів про аварійну посадку. Повітряному судну наказали летіти через Каспійське море у напрямку Актау, а навігаційні системи літака були заглушені.

Президент Азербайджану Ільгам Алієв публічно звинуватив Росію в авіакатастрофі і зажадав від її керівництва «людської поведінки» і компенсацій.

Президент Росії Володимир Путін вибачився перед Алієвим на четвертий день після катастрофи літака, при цьому Москва не брала відповідальності за те, що сталося. Відносини між Баку й Москвою серйозно загострилися.

У жовтні 2025 року під час зустрічі у Душанбе з Алієвим Путін визнав, що азербайджанський літак зазнав пошкодження внаслідок роботи російської ППО, і пообіцяв виплатити компенсації.

Путін заявив, що російська ППО «вела» три українські безпілотники, потім випустила дві ракети, які «вибухнули за кілька метрів» від лайнера. Екіпажу, за його твердженням, нібито пропонували здійснити посадку в Махачкалі.

У лютому 2025 року Мінтранс Казахстану опублікував «проміжне повідомлення» про хід розслідування причин авіакатастрофи. У цьому звіті Мінтрансу Казахстану йдеться про те, що літак отримав наскрізні пошкодження «до зіткнення із земною поверхнею». Ймовірно, їх викликали «зовнішні об’єкти».

Азербайджан наполягав на передачі бортових самописців до Бразилії, країни-виробника літака, незважаючи на всі пропозиції передати «чорні скриньки» Міждержавному авіаційному комітету (у цьому випадку розслідуванням авіакатастрофи де-факто зайнялася б Росія).