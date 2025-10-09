Путін на зустрічі з Алієвим визнав, що літак «Азербайджанських авіаліній» був збитий російською ППО

Президент Росії Володимир Путін визнав відповідальність Москви за катастрофу пасажирського літака «Азербайджанських авіаліній» у грудні минулого року.

На зустрічі з президентом Азербайджану Ільгамом Алієвим 9 жовтня на саміті у Душанбе Путін заявив, що Росія виплатить компенсацію.

Літак Embraer-190, який виконував рейс із Баку до Грозного, зазнав аварії 25 грудня. На борту були п’ять членів екіпажу і 62 пасажири. Загинули 38 людей.

Майже одразу стало відомо, що рейс був обстріляний російською системою ППО під час посадки у Грозному. В аеропорту очікували атаки українських дронів.

Відмова Росії визнавати провину за те, що сталося, стала причиною різкого охолодження відносин між Москвою і Баку.

Президент Росії 9 жовтня заявив, що дізнався про причини катастрофи лише два дні тому. За словами Путіна, російська система ППО випустила дві ракети, які вибухнули за кілька метрів від літака. Він додав, що літак зачепило «швидше за все, уламками, а не вражаючими бойовими елементами».

«Безумовно, все, що потрібно в таких трагічних випадках, буде зроблено з російської сторони щодо компенсацій, і буде дана правова оцінка дій усіх посадових осіб. Наш борг, повторю ще раз, ми від початку про це домовлялися, дати об’єктивну оцінку всього, що відбувалося й оголосити справжню причину», – сказав лідер РФ.

Алієв подякував Путіну за його слова. «Ви особисто контролюєте перебіг слідства, і ми не мали сумнівів, що воно об’єктивно в усьому розбереться», – заявив він.

Азербайджанський президент заявив, що відносини між Москвою і Баку в 2025 році «розвивалися успішно в усіх напрямках», цитує його державне агентство АЗЕРТАДЖ.

Через три дні після авіакатастрофи пресслужба Кремля повідомляла, що Путін вибачився перед Алієвим через «трагічний інцидент» у повітряному просторі Росії, але не брав відповідальність за аварію літака. Президент Азербайджану кілька разів публічно звинувачував РФ в авіакатастрофі й вимагав від її керівництва «людської поведінки». Він розповів, що російська влада пропонувала передати «чорні скриньки» Міждержавному авіаційному комітету (у цьому випадку розслідуванням авіакатастрофи зайнялася б Росія), але Баку наполягав на тому, щоб їх відправили до Бразилії.

У попередньому звіті Мінтрансу Казахстану йдеться про те, що літак Azerbaijan Airlines отримав наскрізні пошкодження «до зіткнення із земною поверхнею». Ймовірно, їх викликали «зовнішні об’єкти».