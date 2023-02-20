Розпалювали піч бензином: у бліндажі в Курській області РФ загинули 6 військових

Шестеро військовослужбовців РФ загинули під час пожежі в бліндажі в селищі Уланок Суджанського району Курської області.
Як повідомляють російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ, інцидент стався вранці. Російські телеграми-канали пишуть, військові розпалювали пічку і «необачно хлюпнули туди бензин».
Попередня кваліфікація події – порушення вимог безпеки при поводженні із займистими речовинами. Є також повідомлення, що під час пожежі могли здетонували боєприпаси у бліндажі.
Триває розслідування.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ