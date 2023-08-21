Міноборони РФ заявило про збиття біля Криму двох безпілотників

Міністерство оборони Росії повідомило, що військові заглушили два безпілотника над Чорним морем у ніч на вівторок.

Згідно з повідомленням, безпілотники впали у воду пізно ввечері, за 40 кілометрів на північний захід від Криму.

«Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати були виявлені та пригнічені засобами радіоелектронної боротьби», – написало російське відомство у Telegram.

Українська сторона ці повідомлення не коментувала.

Починаючи з серпня 2022 року в Криму майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках», «роботою ППО» чи навчаннями військових РФ.